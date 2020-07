Paura per due escursioniste parmigiane sul Gran Sasso, salvate con l'elicottero

Momenti di paura per due escursioniste parmigiane che si sono perse alla base della parete est del versante orientale di Corno Grande, il Paretone, sul Gran Sasso teramano. Le due si sono ritrovate in una zona particolare, ricca di una serie di salti rocciosi. Con il cellulare, in un bosco, hanno chiamato prima l'hotel e poi il 118, condividendo la posizione con i tecnici del Soccorso alpino. E' intervenuto così l'elicottero che, grazie al verricello, le ha trasportate a Casale San Nicola. L'elicottero intervenuto per il recupero è del reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara, coordinato dalla sala operativa 115 del comando di Teramo in contatto con il 118 e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

