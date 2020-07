Abusi su bimba,in manette nonno e 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Hanno abusato di una bambina di appena 5 anni, contando anche sulla connivenza della madre. Violenze gravi e ripetute che avvenivano tra le mura domestiche, in una palazzina di Cervinara, in provincia di Avellino, a cui hanno messo fine i carabinieri del Comando provinciale a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Avellino. Sono finiti in carcere il nonno della bambina, 53 anni, e un 30enne di San Martino Valle Caudina, compagno di una zia della piccola. Devono rispondere di violenza sessuale aggravata. La madre è indagata a piede libero. Le indagini sono state avvalorate dagli esami clinico-specialistici e dall'analisi psicologica a cui è stata sottoposta la bambina.