Aspi: parenti, pensiero Conte per noi

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - Il premier Conte ha telefonato ieri sera alla portavoce dei parenti vittime del Morandi Egle Possetti: "A me e anche agli altri parenti ha fatto piacere che abbia avuto un pensiero per noi", dice Possetti all'ANSA. "Voleva informarmi di persona del provvedimento, della sua soddisfazione e comunicarci che siamo stati nei suoi pensieri. Ho percepito che era stanchissimo - prosegue - ha solo fatto un saluto e detto che ci teneva a dirmi di persona che dal suo punto di vista era un buon lavoro e che sperava che con l'emergere dei vari dettagli fosse una soddisfazione anche per noi".