Francia,obbligo mascherina da prossima settimana

(ANSA) - PARIGI, 16 LUG - In Francia la mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico dalla "settimana prossima": è quanto riferito dal premier, Jean Castex. Il decreto che rende obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi (aperti al pubblico) entrerà in vigore "la settimana prossima", dunque prima di quanto previsto inizialmente dal presidente Emmanuel Macron, ha riferito il premier, Jean Castex, durante un intervento al Senato di Parigi. "Prevedevamo un'entrata in vigore di queste disposizioni il primo agosto", ha ricordato, aggiungendo: "Ho capito che questa scadenza potesse sembrare arrivare tardi (…) il decreto entrerà dunque in vigore la settimana prossima". Il premier, francese, Jean Castex, prevede per il 2020 "la peggiore recessione" dalla creazione dei conti pubblici della Francia. (ANSA)