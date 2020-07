© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Nella sua abitazione di Firenze nascondeva un vero e proprio supermarket della droga, 167 panetti di hashish per un peso complessivo di 47 chilogrammi, quattro panetti di cocaina per 1,7 chili di peso e 1.000 euro in contanti. Per questo un 33enne, studente universitario, albanese, è stato arrestato dai carabinieri ieri a Firenze. Rivenduta al dettaglio la droga avrebbe fruttato un guadagno di circa 500mila euro.