Precipita da cresta, morto escursionista

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 16 LUG - Un escursionista è morto in Garfagnana dopo esser caduto dalla cresta della Penna di Lucchio (1176 m.) nel comune di Bagni di Lucca. L'uomo era assieme ad un altro escursionista che l'ha visto cadere dalla cresta. La caduta, per circa 200 metri, è avvenuta lungo un pendio molto ripido caratterizzato da vegetazione fitta. Sul posto è intervenuto l'elicottero Pegaso 3 con il medico del 118 e la stazione di Lucca del Soccorso Alpino per agevolare il recupero con verricello della salma, che è tra la vegetazione.