Fonti Ue,battaglia su tagli a Bilancio e Recovery Fund

(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - E' battaglia al vertice Ue su tre elementi principali: la governance; il volume e l'equilibrio tra sussidi e prestiti del Recovery Fund; e le correzioni al Bilancio 2021-2027. Si apprende da fonti diplomatiche europee. Sono state presentate varie opzioni per la riduzione del tetto del Bilancio e dei sussidi (190 miliardi) che compongono la parte di Recovery Fund suddiviso per programmi (quindi per il momento non ci sono tentativi di tagliare la Resilence and Recovery Facility da 560 miliardi, 310 miliardi di trasferimenti a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti, che costituisce il perno della proposta). La Danimarca guida la carica per la riduzione del Bilancio e sui 'rebate'. Dall'altra la Francia chiede invece di mettere fine agli sconti.(ANSA).