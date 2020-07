A 10 anni ferisce bimbo di 8 per sottrar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 18 LUG - Un ragazzino di 10 anni avrebbe ferito, con un coltellino o altro oggetto appuntito, un bambino di 8 anni al quale avrebbe tentato di sottrarre la bicicletta. L'episodio è accaduto la scorsa domenica mattina all'interno della Villa comunale di Conversano, nel Barese. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Stando a quando accertato finora, il bambino più grande, figlio di un pregiudicato del posto, avrebbe insistentemente chiesto all'altro di consegnargli la bicicletta. Al rifiuto del bimbo di 8 anni, lo avrebbe aggredito ferendolo all'addome con un oggetto, forse un coltellino. In ospedale a Putignano la vittima è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni per escoriazioni.