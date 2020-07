Emergenza Covid, a Miami Beach scatta il coprifuoco. Nuovo record in Usa: 77.368 casi in 24 ore

A Miami Beach scatta il coprifuoco per l’emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle otto di sera fino alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, ristoranti e bar. I ristoranti potranno solo continuare ad assicurare cibo recapitato a domicilio. Il coprifuoco nel resto di Miami parte alle 10 di sera. L’ordine resterà in vigore per almeno una settimana e la famosa Ocean Drive resterà chiusa al traffico durante il giorno.



Nuovo record Usa, 77.368 casi in 24 ore

Ancora un record di nuovi casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti: 77.638 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi nel Paese salgono a 3,64 milioni e i decessi a 139.128.



Fauci, governatori impongano mascherine

Negli Stati Uniti l’immunologo della task force anti-coronavirus Anthony Fauci ha raccomandato che i governatori «siano più energici possibile» nell’imporre la mascherina in pubblico nei rispettivi Stati, perchè indossarla «è veramente importante» come strumento per combattere la diffusione del contagio. Lo scrivono i media. Ma poco dopo il presidente Donald Trump in un’intervista all’emittente Fox, pur non entrando nel merito delle parole di Fauci, ha ribadito di essere contrario a imporre la mascherina al Paese, e di voler preservare «una certa libertà».

Trump contrario a imporle a livello federale, 'tutelare libertà'

«Quando si vive la propria vita e si sta cercando di riaprire il Paese - ha dichiarato Fauci durante un collegamento con la camera di Commercio Usa -, si viene a contatto con altre persone. Proprio per questo sappiamo che le mascherine sono molto importanti e che dovremmo usarle ovunque». Fauci ha detto di «rispettare lo spirito d’indipendenza del nostro Paese», aggiungendo che in questo caso però è diverso. «la gente deve capire chje siamo in una situazione molto grave che richiede che le comunità si stringano». «Se più gente lo capisse, avremmo la speranza di vedere più persone invogliate a indossare le mascherine», ha concluso il capo della task force sul Covid-19 dell’Amministrazione Trump. (ANSA).

