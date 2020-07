Iran,in Francia le scatole nere dell'aereo ucraino abbattuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 18 LUG - L'Iran venerdì ha inviato in Francia le scatole nere dell'aereo ucraino abbattuto per errore l'8 gennaio, incidente in cui sono state uccise 176 persone. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri iraniano Mohsen Baharvand. Le scatole nere dovrebbero essere esaminate lunedì da alcuni funzionari dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana e da un giudice. Citato dal quotidiano Etemaad, il ministro ha elogiato il governo francese per la sua collaborazione con la delegazione iraniana. (ANSA).