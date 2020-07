Nantes: aperta inchiesta per incendio doloso (2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - NANTES, 18 LUG - "In questa fase, viene aperta un'indagine per incendio doloso, non ci sono conclusioni da trarre ora perché abbiamo ancora molte indagini da fare che possono portare nuovi elementi", ha precisato all'Afp il pubblico ministero di Nantes Pierre Sennès. L'incendio, individuato dai passanti poco prima delle 8 e che ha devastato il grande organo all'interno della cattedrale gotica, è stato contenuto dai vigili del fuoco intorno alle 10. "Quando arrivi in ;;un luogo dove c'è un incendio, vedi tre punti di incendio distinti, è una questione di buonsenso, apri un'indagine", ha spiegato Pierre Sennès al telefono ad Afp, insistendo sul fatto che "non si può lasciare un evento come questo senza che ci siano indagini giudiziarie". La polizia giudiziaria è stata coinvolta e un esperto di polizia tecnica e scientifica di Parigi si recherà a Nantes per esaminare i punti di incendio e l'installazione elettrica della cattedrale. Nessun sospetto è implicato in questa fase dell'indagine, secondo il procuratore. (ANSA-AFP).