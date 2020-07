Rutte: le riforme servono per la vera ripresa dei Paesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Le risorse del Recovery Fund "non sono soldi che vanno ai Paesi domani. Sono previsioni monetarie che vengono fatte chiedendo ai Paesi" di preparare i loro piani di riforma. E questo "per essere sicuri che quelle economie effettivamente si riprendano nel lungo termine, perché questo è anche nel nostro interesse". Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, stanotte, al termine della prima sessione di lavori del vertice europeo. "In questi piani - ha ribadito - deve essere messo in chiaro cosa questi Paesi faranno ad esempio, in tema di "pensioni o mercato del lavoro" e devono essere recepite le raccomandazioni europee per Paese".(ANSA).