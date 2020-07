© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 19 LUG - Un bambino è finito sott'acqua nella piscina comunale di Brescia in via Rodi in città. È stato trasportato al Civile pediatrico in condizioni disperate. Si tratta di un bambino, secondo le prime ricostruzioni di sei anni, di origini straniere che era in piscina con la famiglia. Quando è stato recuperato dall'acqua era incosciente.