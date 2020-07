Coronavirus: record minimo delle vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute: secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045, rispetto a ieri tre in più. Cala anche il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino odierno viene evidenziato che il Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato (porterebbe a 218 nuovi contagi). I casi totali salgono a 244.434, i morti a 35.045. Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143). I pazienti in terapia intensiva sono 49, uno meno di ieri, i ricoverati con sintomi sono 743 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.648 (+87). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 35.525, in diminuzione rispetto a ieri.