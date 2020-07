Rissa durante un 'corona party', 39 arresti

Trentanove persone sono state arrestate dopo che la polizia è stata attaccata con lanci di bottiglie durante un «corona party" all’aperto nel centro di Francoforte cui hanno partecipato migliaia di giovani. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Cinque agenti sono rimasti feriti nella rivolta iniziata intorno alle 3:00 quando la polizia è intervenuta per fermare una rissa che ha visto coinvolte circa 30 persone nella storica piazza dell’Opera di Francoforte.

La piazza è diventata un luogo di ritrovo popolare per quelli che i media locali hanno soprannominato «corona party», dato che bar e club tedeschi rimangono chiusi per contenere la diffusione del virus.

Circa 3.000 persone, principalmente giovani, hanno riempito la piazza sabato sera, ma solo circa 500-800 erano ancora lì quando sono iniziati i disordini, ha riferito il capo della polizia di Francoforte Gerhard Bereswill durante una conferenza stampa.

