(ANSA) - WASHINGTON, 19 LUG - "Non mi piace perdere": così Donald Trump ha risposto a Chris Wallace che in un'intervista su Fox News gli chiede se accetterebbe o meno una eventuale sconfitta contro Joe Biden: "Non dico ne' no, ne' sì. Vedremo...", ha affermato il tycoon. Ribadendo però il suo secco no all'ipotesi del voto per posta per fare fronte all'emergenza pandemia: "Sarebbero elezioni truccate".(ANSA).