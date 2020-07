Bolivia, morto per Covid il presidente della Federcalcio

Il presidente della Federazione boliviana di calcio, Cesar Salinas, 58 anni, è morto ieri dopo essersi ammalato di coronavirus in una clinica di La Paz. Lo riferisce il portale di notizie Erbol.

Salinas, che era stato presidente della squadra di prima divisione The Strongest, aveva manifestato i sintomi del contagio alcuni giorni fa, ma è deceduto nonostante le terapie disposte per contrastare la malattia che hanno contemplato anche una trasfusione di plasma iperimmune.

Negli ultimi anni, alla guida della Federazione, aveva condotto una aspra battaglia riguardante i diritti tv di trasmissione dei match del campionato boliviano.

Appresa la notizia della sua morte numerosi esponenti politici, fra cui la presidente ad interim Jeanine Anez e il candidato alle presidenziali Carlos Mesa, hanno manifestato il loro cordoglio alla famiglia del dirigente sportivo.

coronavirus

federcalcio