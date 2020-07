Coronavirus: New York in fase 4, lo sport riparte senza fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - La citta' di New York entra nella fase 4 della riapertura. Musei e palestre restano chiusi, cosi' come resta vietato pranzare o cenare all'interno di ristoranti. Riaprono invece gli zoo e i giardini botanici. Le riprese di show televisivi e di film possono riprendere e riparte anche lo sport, pur senza fan. La fase 4 e' critica in vista della decisione sulle riaperture delle scuole in settembre. Il sindaco Bill de Blasio ha parlato di scuole aperte solo parzialmente, con alcuni giorni in classe e altri di lezioni online. Il governatore Andrew Cuomo invece ha rimandato ogni decisione ad agosto, ritenendo prematuro parlarne ora. (ANSA).