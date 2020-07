Coronavirus: repubblicani da Trump per nuovi aiuti economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - I leader del partito repubblicano sono alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump di un nuovo piano di aiuti all'economia. Fra i presenti il numero uno dei conservatori in Senato, Mitch McConnell, ma anche il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Il piano allo studio ha un valore di 1.000 miliardi di dollari ed e' decisamente inferiore a quello da 3.000 miliardi sul quale spingono i democratici. Secondo indiscrezioni, Trump starebbe cercando di azzerare i fondi previsti dai repubblicani per finanziare i test sul coronavirus e il tracciamento dei contagi. (ANSA).