Dal vaccino di Oxford forte risposta immunitaria (ma servono ulteriori studi)

Il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell’italiana Irbm, «ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso». Il risultato è pubblicato sulla rivista Lancet. Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. «Ulteriori studi - si legge - sono necessari per confermare se il vaccino protegga effettivamente dal Covid-19».

E’ sicuro ed induce una risposta immunitaria (produzione di anticorpi e linfociti T) il vaccino cinese in sviluppo contro il SarsCov2 (Ad5-vectored COVID-19 vaccine) testato in una sperimentazione clinica di fase II su oltre 500 individui, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Lancet. Si tratta di un vaccino basato su un comune virus del raffreddore umano (un adenovirus attenuato e quindi innocuo) che va ad agire sulla proteina Spike del virus SarsCov2 . E’ in corso la fase III di sperimentazione sull'uomo.