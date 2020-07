Fonti a ANSA,condizioni re saudita Salman 'non preoccupanti'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 20 LUG - Il re saudita Salman "è in condizioni stabili e non preoccupanti" dopo il ricovero effettuato nelle ultime ore a Riad per controlli a seguito di una infiammazione alla cistifellea. Lo riferiscono all'ANSA fonti saudite vicine al palazzo reale. Le fonti parlano in forma anonima perché non sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni ai media. L'84/enne sovrano saudita è da tempo malato e suo figlio, il principe ereditario Muhammad ben Salman è considerato di fatto il leader della monarchia petrolifera del Golfo. (ANSA).