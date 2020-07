Incidente cantiere: indagine per omicidio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di due operai in un cantiere edile nella zona di Vigna Murata. Il pm Francesco Minisci, titolare del procedimento, ha svolto un sopralluogo in piazza Lodovico Cerva, teatro della tragedia. I due operai, di 29 e 52 anni di Roma, sono precipitati da una altezza di 20 metri mentre erano intenti a segare una trave di cemento armato. Obiettivo dell'indagine è verificare se all'interno del cantiere erano rispettate le norme di sicurezza. (ANSA).