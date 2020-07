India: più di 100 animali morti per le alluvioni in Assam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 20 LUG - Più di cento animali del santuario naturalistico di Kaziranga, in Assam, nell'India del nord est sono morti nei giorni scorsi per le piogge monsoniche: secondo i responsabili del Parco, protetto dall'Unesco, habitat di oltre 2500 rinoceronti, l'85 per cento del territorio risulta interamente sommerso. Il quotidiano Hindustan Times scrive che tra gli esemplari trovati morti dai ranger si contano otto rinoceronti bianchi, quasi ottanta cervi, vari bufali. Bibhab Talukdar, fondatore della ong naturalistica Aaranyak, ha sostenuto che le inondazioni di quest'anno sono state più devastanti rispetto al solito, perché si sono susseguite con maggiore intensità. Nelle ultime settimane, oltre all'Assam, le piogge monsoniche hanno sommerso vaste aree in Nepal e in Bangladesh: i media indiani contano oltre 200 vittime, 79 in Assam, 117 in Nepal e 67 in Bangladesh. (ANSA).