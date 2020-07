Kurz, riduzione Recovery Fund è un 'ottimo risultato'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "I negoziati non sono ancora finiti, ma possiamo essere molto soddisfatti di essere riusciti a ottenere una riduzione dell'importo totale, che era la nostra richiesta principale, un aumento degli sconti per l'Austria e la garanzia che investimenti e riforme saranno controllati. E' davvero un ottimo risultato". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, dopo la nottata di trattative sul Recovery Fund e il bilancio al vertice Ue. Kurz ha riferito anche di "progressi sulla plastic tax" per le nuove entrate Ue "con cui finanziare il debito". (ANSA).