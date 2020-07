L'orso le si alza alle spalle, lei resta immobile e scatta anche un selfie - Video

Le immagini che arrivano dal Messico, e in particolare dallo stato di Nuevo Leon, nel parco di Chipinque. Si vede un orso che si avvicina a una visitatrice che ha lucidità di restare immobile, come raccomandano gli esperti. Tranne quando, con l'animale che si alza alle spalle, apparentemente più curioso che aggressivo, non resiste e - come gli esperti consigliano di evitare - posizione il telefono e scatta un selfie. Le autorità di Nuevo Leon hanno ribadito la pericolosità di questi comportamenti e raccomandato di evitare di avvicinarsi agli orsi per dar loro da mangiare. Il tutto moltiplicato nel caso ci siano anche cuccioli attorno.

orso

selfie