Vertice Ue: appello di Greta ai leader, tenete a mente clima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - Greta Thunberg ha lanciato un appello su Twitter ai leader dell'Ue che "si stanno incontrando ora a Bruxelles per decidere il nostro futuro" affinché tengano conto dell'aumento delle emissioni globali. L'attivista svedese ha pubblicato un video sul cambiamento climatico che avverte che "se le emissioni non diminuiscono, il budget di carbonio" a nostra disposizione per restare sotto la soglia "di 1,5 gradi centigradi sarà utilizzato in otto anni". (ANSA).