Il presentatore è in videocall, ma alle spalle spunta la moglie... nuda - Video

Le videochiamate sono diventate "pane quotidiano" nell'epoca del coronavirus, tra lavoro e utilizzazioni decisamente più sociale e leggere. Ma è capitato, non di rado, che siano state teatro di gaffe o situazioni divertenti. Ne sa qualcosa Fabio Porchat, attore e conduttore brasiliano, che in videocall stava intervistando il politico socialista Guilherme Boulos. La moglie del presentatore, Nataly Mega, era infatti appena uscita dalla doccia e ha cercato di passare alle spalle del marito, abbassandosi il più possibile per non farsi vedere, ma invano. Lei, nuda, coperta solo da un asciugamano sui capelli, si piega ma non riesce a non comparire nell'inquadratura. «Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa», ha commentato il politico. «Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda! Ti hanno vista tutti, compreso Boulos». In lontananza si sente la donna: "Scusa Boulos, ti chiedo perdono!". «Non c'è problema» la risposta.