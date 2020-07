Le forze dell’ordine ucraine hanno arrestato il sequestratore che aveva preso in ostaggio i passeggeri di un autobus a Lutsk. Lo riporta la testata online Korrespondent. Tutti i 13 ostaggi sequestrati oggi in un autobus a Lutsk, in Ucraina, sono stati liberati: lo riferisce il ministro dell’Interno Arsen Avakov citato da Gazeta.ru.

