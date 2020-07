Vertice Ue: Greta, emergenza clima completamente negata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 LUG - "Come previsto, il Consiglio europeo è risultato in alcune belle parole, alcuni vaghi, incompleti e distanti obiettivi climatici quasi impossibili da tracciare, e una completa negazione dell'emergenza climatica. Finché continueremo a giocare alle loro condizioni, questo è tutto ciò che otterremo: le briciole rimaste". Così Greta Thunberg ha commentato su Twitter il risultato raggiunto dai leader Ue sul Recovery Fund e il bilancio per il 2021-2027.(ANSA).