Anziana uccisa da treno in stazione Centale Milano

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Una donna di 82 anni è morta all'ospedale Niguarda per le gravissime ferite riportate quando è stata travolta da un treno in partenza alla Stazione Centrale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana si trovava sulla banchina fra due binari quando è finita sotto il treno Milano Lecce in partenza. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, che hanno estratto l'anziana, in gravissime condizioni e il personale del 118 che l'ha portata d'urgenza in ospedale. E' la Polfer ad occuparsi delle indagini per capire esattamente cosa sia successo. Al momento sembra escluso il suicidio. (ANSA).