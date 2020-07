Cade in un pozzo di 30 metri, morto 12enne: era in gita con il centro estivo a Gorizia

Un bambino di 12 anni è caduto, morendo, in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo.

La Procura della Repubblica di Gorizia ha disposto il sequestro della zona del parco Coronini Cronberg. La zona è stata transennata.

Secondo quanto si è appreso, nel rispetto delle normative Anti-Covid-19 il gruppetto di cui faceva parte Stefano era composto da sette ragazzini. Non era la prima volta che la comitiva del centro estivo, gestito dai salesiani, si recava in visita al Parco, che era diventata una meta quasi settimanale per svolgere attività ludiche e ricreative.

Non è chiaro se quella odierna fosse una caccia al tesoro classica oppure una sessione di orienteering. La mappa delle attività da svolgere era posizionata sul pozzo.

Il bambino caduto nel pozzo e morto questa mattina a Gorizia ha subito importanti traumi nel corso dell’intera caduta di 30 metri. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo.

Secondo una ricostruzione, le squadre Saf, giunte in tre minuti dalla richiesta di soccorsi, si sono subito attrezzate per calarsi nel pozzo, che ha un diametro di 1,2 metri. Il fondo era completamente asciutto.

Il recupero del corpo è stato effettuato tramite una barella speciale utilizzata per punti e località in cui esistono difficoltà di movimento. La constatazione del decesso è avvenuta soltanto in superficie. I vigili del fuoco che si erano calati sul fondo avevano comunque riscontrato assenza di battito cardiaco.

«In tutta la mia carriera non ho mai assistito a una scena così straziante», ha affermato uno dei soccorritori.