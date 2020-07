Coronavirus: Iran, 2.586 casi e 219 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 22 LUG - Salgono a 281.413 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.586 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 219, dieci in meno del record negativo toccato ieri, per un totale di 14.853 decessi confermati dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Sanità iraniano Sima Lari. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 3.609, mentre i pazienti guariti crescono a 244.840. Nel complesso sono stati effettuati finora nel Paese 2.228.277 test.(ANSA).