Coronavirus: Slovenia, 29 casi e un decesso in 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 LUG - In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 contagi da coronavirus e un decesso. Come riferiscono i media regionali, nel Paese ex jugoslavo il totale dei casi di covid-19 sale così a 2.006, quello delle vittime a 115. In ospedale sono ricoverati 22 pazienti, due dei quali sono in terapia intensiva. La Slovenia il mese scorso era stata sul punto di dichiarare la fine dell'epidemia, ma è stata poi interessata da una nuova sensibile ripresa dei contagi, al pari di tutti gli altri Paesi della regione balcanica. (ANSAmed). (ANSA).