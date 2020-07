Oms, trend preoccupanti in Europa del sud e Balcani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Mentre certamente in Europa occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora trend preoccupanti nell'Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora fuori pericolo nell'ambiente europeo. Serve una vigilanza costante". E' quanto ha dichiarato Mike Ryan, capo del programma per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità, parlando alla radio irlandese Newstalk. "Le Americhe - ha aggiunto - sono ancora il principale punto caldo ma la malattia inizia ad accelerare in Africa". (ANSA).