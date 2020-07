Sparatoria a Chicago, almeno 13 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Sparatoria in un'agenzia di pompe funebri a Chicago. Secondo quanto riportato dai media americani, 13 persone sarebbero state trasportate in ospedale. L'incidente è avvenuto nell'area di South Side. Alcuni dei feriti sarebbero in condizioni critiche, altri sarebbero andati in ospedale per conto loro senza attendere le ambulanze. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una o più persone. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un'imboscata. Sparati 60 colpi d'arma da fuoco. All'interno dell'agenzia si era radunato un gruppo di persone per commemorare proprio la vittima di una sparatoria.