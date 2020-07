© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Un lungo applauso per il presidente Conte. Oggi al Senato e subito dopo alla Camera. Un grazie sentito, di cuore, per l'immenso lavoro svolto. Ad oggi c'è un dato, tutt'altro che scontato: l'Italia si è fatta rispettare in Europa". Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Fb, postando il video dell'applauso in Senato al premier dopo l'accordo al vertice Ue sul Recovery Fund. (ANSA).