Arabia Saudita: re Salman sottoposto a operazione chirurgica

(ANSA-AFP) - RIAD, 23 LUG - Il sovrano dell'Arabia Saudita, re Salman, 84 anni, è stato oggi sottoposto con successo a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, ha reso noto la corte reale, tre giorni dopo il suo ricovero in ospedale. È raro che l'Arabia Saudita riferisca sulla salute del monarca, che dal 2015 governa il principale esportatore di petrolio e la più grande economia del mondo arabo. Il re "ha subito un intervento laparoscopico per rimuovere la cistifellea oggi ... all'ospedale specializzato King Faisal a Riad", ha dichiarato la corte reale in una nota diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale (Spa). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato "rassicurato sulla salute" del re durante una telefonata oggi con il principe ereditario Mohammed bin Salman, ha inoltre riferito la Spa. Il monarca è stato ricoverato in ospedale lunedì scorso, "per alcuni test medici" a causa dell'infiammazione della cistifellea, aveva reso noto la corte reale. Un video diffuso martedì dai media di stato ha mostrato il sovrano che presiede una riunione di gabinetto virtuale dall'ospedale. (ANSA-AFP).