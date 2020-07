«Il 18 Marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. E’ bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all’unanimità. Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi». Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA giornata nazionale vittime covid