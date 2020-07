Scoppio Quargnento, pm chiede condanna 18 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Diciotto anni di reclusione (12 con il rito abbreviato) sono le richieste del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco nel primo processo sullo scoppio di Quargnento, in cui morirono tre vigili del fuoco e rimasero feriti altri due pompieri e un carabiniere. Quello di oggi, in abbreviato, riguarda i reati di lesioni personali, crollo doloso, truffa assicurazione, calunnia al vicino di casa, tutti aggravati. L'11 settembre, in Corte d'Assise, si terrà quello per omicidio plurimo doloso aggravato. (ANSA).