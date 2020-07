Stop ai licenziamenti nel periodo della Cig, per tutto il 2020

Stop licenziamenti fino a tutto il periodo in cui le imprese sono coperte dalla Cig, cioè dal 15 luglio al 31 dicembre. E’ quanto è emerso dopo il tavolo tra la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e i sindacati.

Dal tavolo è emersa anche la deroga temporanea sulle causali dei contratti a termine limitatamente a proroghe e rinnovi e fino al alla fine dell’anno.

Garnero (Ocse): spinta per digitalizzare lavoro

Nel rapporto Ocse, secondo cui in Italia si rischia la perdita di quasi 1,5 milioni di posti di lavoro entro la fine del 2020, se ci sarà una seconda ondata di contagi, si parla anche di «paradosso del tasso di disoccupazione», in quanto, tra marzo e aprile è diminuito. Ma, spiega Garnero, «l'abbassamento del numero dei disoccupati riflette un travaso verso l’inattività» e il tasso di disoccupazione «non è necessariamente l’indicatore migliore da guardare per una crisi di questo genere». Da evidenziare «la forte perdita occupazionale», nonostante «misure radicali come il divieto ai licenziamenti, ancora in vigore, e la cassa integrazione estesa a tutti». Inoltre, considerando il numero delle ore di lavoro nei primi tre mesi della crisi Covid-19, l'impatto iniziale è stato 10 volte tanto di quello della crisi del 2008-2009 con un’esplosione in Italia. «La sospensione forzata di gran parte dell’attività economica, associata alle misure di lockdown adottate in molti paesi, e la disarticolazione delle catene globali del valore hanno determinato una crisi economica senza precedenti», sottolinea il direttore del Dipartimento di Economia e finanza dell’Università Cattolica, Luca Colombo, aprendo il dibattito, moderato dal giuslavorista Michele Faoioli e introdotto da Claudio Lucifora, docente di Labor Economics. «In moltissimi paesi, gli interventi a supporto dei redditi sono stati immediati e ingenti. Si calcola che in Europa l’intervento discrezionale a sostegno dell’economia (sussidi e crediti a favore di famiglie e imprese e differimento del pagamento di imposte) sia stato di oltre il 3,5% del Pil dell’area, oltre naturalmente all’azione degli stabilizzatori automatici pari a un ammontare intorno al 5% del Pil». Ciononostante, «nell’area Ocse, la caduta del Pil tra l'ultimo trimestre del 2019 e il secondo trimestre 2020 è stata pari al 15% circa».

Cgil, preoccupa rischio restrizione blocco licenziamenti. Sia valido per tutti i lavoratori fino alla fine dell’anno

elementi di preoccupazione soprattutto rispetto a eventuali rimodulazioni o restrizioni del blocco dei licenziamenti che per la Cgil deve restare per tutti i lavoratori fino alla fine dell’anno». Così la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, al termine dell’incontro con la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sulla riforma degli ammortizzatori sociali. «Insieme a Cisl e Uil abbiamo chiesto al governo certezze sulla tenuta dell’occupazione da attuare attraverso la proroga degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti. La crisi morde e continuerà a farlo ancora di più nelle prossime settimane, per questo bisogna tener vivo il confronto e accelerare l’iter di definizione del nuovo decreto», dice Scacchetti.

La dirigente sindacale giudica «positiva l’intenzione del governo di prorogare le integrazioni salariali per ulteriori diciotto settimane. Anche se - aggiunge - non è ancora chiaro se tale impostazione sarà adottata anche per tutte le indennità previste dal decreto Rilancio, mentre è apprezzabile la volontà di prorogare Naspi e Dis-coll».