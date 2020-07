Esodo estivo: i prossimi weekend da bollino rosso, nero l'8 agosto

Al via il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia. Predisposto dal ministero dell’Interno e pensato per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane, il programma contiene il calendario dei weekend da bollino rosso e nero su strade e autostrade nei mesi di luglio, agosto e settembre. Saranno da "bollino rosso" i fine settimana del 24-26 luglio e del 31 luglio-2 agosto prossimi. Il week end del 7-9 agosto, invece, è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una giornata da "bollino nero" per la mattina di sabato 8 agosto.

"Bollino rosso" anche per gli ultimi due fine settimana di agosto, in cui si concentrerà il traffico di rientro. Le direttrici maggiormente interessate dal traffico turistico saranno l’A22 lungo l’intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d’Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert; A6 tra Torino e Savona; A8/A9, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera; A10 tra Genova e Ventimiglia; A12 tra Genova e Viareggio; A15 tra Parma e La Spezia; e ancora, si prevede traffico intenso lungo la A1, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30; A3, tra Napoli e Salerno; A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto; A30 tra l’allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino; A23, in prossimità del confine di Stato con l'Austria dall’intersezione con la A4. Come di consueto, si considera la direttrice Nord-Sud in uscita dai maggiori centri urbani e in direzione delle principali località di villeggiatura per quanto riguarda le partenze, e in direzione opposta durante i giorni di "controesodo". Anche sulle strade statali e autostrade di competenza Anas il monitoraggio del traffico sarà attivo 24 ore su 24 concentrato sui principali assi strategici che portano alle località turistiche del versante adriatico, jonico e tirrenico: l’A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; e la SS131 Carlo Felice in Sardegna.

Anche la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano "Rientro Strade" e un’arteria particolarmente trafficata nei collegamenti tra Roma e il Garigliano. Possibili code anche lungo l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, e sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia, in particolare le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). DIsagi, infine anche al nord i prossimità dei raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto. Il Piano nazionale mette in luce, inoltre, peculiari situazioni caratterizzano la viabilità autostradale regionale. Ad esempio, in Liguria, Piemonte e alta Toscana, si segnala la presenza di cantieri per la messa in sicurezza di viadotti e gallerie, lungo A10, A26, A7, A6 e A12 che potrebbero causare, come già accaduto nelle scorse settimane, disagi alla circolazione.

Per le lunghe percorrenze vengono suggeriti degli itinerari alternativi: 1) per il traffico in ingresso dalla Francia o proveniente dal nord-ovest d’Italia, diretto verso il corridoio tirrenico: - Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia - A10 fino interconnessione con A6, percorrere la A6 e proseguire in A21 - A1 - A15 - interconnessione con A12. - Ingresso dal confine di Stato del Frejus - A32 - A21 - A1 - A15 - interconnessione con A12. - Ingresso dal confine di Stato del Monte Bianco - A5 - A26 - A21 - A1 - A15 - interconnessione con A12, o in alternativa A5 - A55 - A21 - A1 - A15 - interconnessione con A12. 2) Per il traffico diretto verso il corridoio adriatico: - Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia - A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6 - A21 - A1 - A14. 3) Per il traffico proveniente da Ventimiglia e diretto verso le località del nord-est: - A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, seguire le indicazioni per la A4 o A21 a seconda della destinazione.

Per quanto riguarda Marche, Abbruzzo, Campania e Puglia, in corrispondenza dei cantieri per la messa in sicurezza delle barriere bordo-ponte di viadotti lungo la A14, la A1 e la A16, sarà assicurata la percorribilità di due corsie di marcia, in entrambe le direzioni. In Veneto lungo la strada statale 51 "di Alemagna" sono presenti 13 cantieri per la realizzazione di interventi di potenziamento in vista dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina nel 2021. Anche in Sicila, sulla A19 "Palermo-Catania" sono presenti 26 cantieri. L’autostrada, infatti, è coinvolta in un piano di riqualificazione e di manutenzione straordinaria del valore di oltre 850 milioni di euro. Infine, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre sono presenti 27 cantieri sulla strada statale 3 "Bis Tiberina" fra Emilia Romagna, Toscana e Umbria e 4 lungo la strada statale 675 "Umbro Laziale".