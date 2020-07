Proietta film porno sullo schermo in Piazza Maggiore, denunciato

Con un computer e un videoproiettore, in piena notte ha trasmesso le immagini di un film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, dove è in corso la tradizionale rassegna estiva 'Sotto le stelle del cinemà. La bravata, a beneficio di una decina di amici che assistevano alla proiezione sulle sedie, è costata una denuncia dai Carabinieri a un ragazzo di 24 anni, accusato di atti contrari alla pubblica decenza.

I militari sono intervenuti verso le due della scorsa notte, dopo che un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione aveva fermato una pattuglia raccontando quello che aveva appena visto passando per la piazza. La proiezione è stata immediatamente interrotta e il responsabile, che era seduto insieme al gruppo di amici, individuato. Davanti ai Carabinieri ha ammesso il fatto.

