Francia: stretta e multe per chi si droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Francia ha deciso di introdurre da settembre multe per chi viene trovato a fare uso di droghe, cannabis in particolare, nel tentativo di arginare gli episodi di violenza che sono capitati negli ultimi giorni a Nizza. In visita nella città sulla Costa Azzurra, il premier francese Jean Castex ha annunciato che la sanzione sarà di 200 euro, 150 se pagata entro 15 giorni. La Francia è uno dei Paesi europei al primo posto per il consumo di cannabis. Già nel 2018 era stata proposta l'introduzione di multe per ridurre l'uso di droghe ed è stata sperimentata a Rennes, Marsiglia, Lille, Créteil e Boissy-Saint-Léger. Il provvedimento rientra nel piano del nuovo premier per una stretta sulla sicurezza. "Voglio mettere fine alle violenze nella vita di tutti i giorni", ha detto Castex spiegando che la misura "semplificherà le procedure imponendo una pena senza ritardi". (ANSA).