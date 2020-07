Israele: nuove proteste davanti a residenza Netanyahu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 25 LUG - Migliaia di manifestanti sono tornati a riunirsi questa sera davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme per chiederne le dimissioni, accusandolo di essere corrotto e contestando la gestione del suo governo della lotta contro l'epidemia di Covid-19. Durante analoghe proteste avvenute nelle scorse settimane vi erano stati anche scontri con la polizia, che aveva usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. "Corrotto, ne abbiamo abbastanza di te" e "Dove sono la morale, i valori?" si poteva leggere su alcuni dei cartelli esposti questa sera dai partecipanti al raduno. Netanyahu è sotto processo per corruzione, frode e abuso di potere. I manifestanti contestano inoltre una legge approvata questa settimana che concede al governo poteri speciali fino al giugno del 2021 per la lotta contro il coronavirus. (ANSA-AFP).