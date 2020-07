Maxi rissa nel centro di Matera, denunciati 14 giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MATERA, 25 LUG - Accusati di aver preso parte a una maxi rissa, cominciata per motivi banali nel centro storico di Matera lo scorso 28 giugno, 14 giovani - di età compresa tra i 23 e i 18 anni - sono stati denunciati dai Carabinieri. Nella rissa un giovane di 23 anni ha riportato la frattura scomposta del bacino ed è stato poi giudicato guaribile in 40 giorni. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma per identificare eventuali altre persone che avrebbero partecipato alla maxi rissa. (ANSA).