Cantieri autostrade: Liguria,disagi per rientri, 5 km in A12

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Come era prevedibile, i cantieri aperti sul nodo autostradale genovese per mettere in sicurezze le galleria creano disagio al traffico di rientro dei vacanzieri. La situzione più critica si registra sulla A12, dove sono segnalati 5 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi. In A10, la Genova - Ventimigilia code a tratti tra Varazze e il bivio con la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, anche qui a causa dei lavori. E In A26 si è formata una coda di un chilometro tra Voltri e Masone e ci sono code a tratti tra Ovada e il bivio con la A10 verso Voltri. In A7, la Milano - Genova, code tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Secondo la polizia stradale questa situazione andrà avanti per le prossime ore, il traffico è segnalato in aumento. (ANSA).