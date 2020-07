Coronavirus: Spagna tratta con Gb, no a quarantena da isole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il governo spagnolo sta negoziando con quello britannico per escludere le isole - le Baleari e le Canarie - dalla lista dei luoghi dai quali i viaggiatori devono sottoporsi a quarantena entrando nel Regno Unito, restringendo quindi la misura agli arrivi dalla sola Spagna continentale, per salvare il turismo. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, citata da El Mundo. Londra ha infatti imposto ieri la quarantena come risposta al picco di contagi da coronavirus in Spagna, soprattutto in Catalogna. Laya, scrive el Mundo, ha espresso ottimismo sull'eventualità che Londra riveda le sue posizioni sulle isole. Il tour operator britannico Tui ha intanto cancellato i viaggi in Spagna continentale fino al 9 agosto, ma non quelli alle Baleari e Canarie. (ANSA).