Usa: Oprah Winfrey dice addio al suo mensile, ferma cartaceo

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Oprah Winfrey dice addio al suo mensile, 'O: The Oprah Magazine': da dicembre non sara' piu' stampata l'edizione cartacea. Non e' ancora chiaro se il suo sito proseguira' le attivita'. Lo riporta Business of Fashion citando alcune fonti, secondo le quali la mossa arriva a sorpresa. E potrebbe essere la conseguenza delle critiche piovute di recente sulla divisione magazine di Hearst, a cui fanno capo fra gli altri Good Housekeeping, Harper's Bazar e Elle. Nei giorni scorsi infatti il New York Times ha riportato dell'ambiente tossico della divisione, con i ripetuti commenti offensivi da parte dell'ex presidente Troy Young, che si e' dimesso giovedi' scorso. Oprah, la regina del piccolo schermo, ha iniziato il suo magazine 20 anni fa e 10 anni fa ha lanciato la sua versione digitale. O ha una circolazione di 2,2 milioni di copie. (ANSA).