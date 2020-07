Caso camici: Fontana, rispondo a falsità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Le notizie uscite in questi giorni avrebbero dovuto porre fine alle polemiche. In molti mi avete espresso solidarietà, vicinanza e finanche ringraziamenti. Altri purtroppo stanno travisando i fatti e, come al solito, in questa Regione lo scarso contenuto politico delle opposizioni porta a ricostruzioni fantasiose della realtà per attaccare la giunta che con orgoglio presiedo", aggiunge Fontana, chiudendo con l'hashtag "Mai mulà! #ForzaLombardia". Lo scrive il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Fb, in occasione dell'intervento in Consiglio Comunale dove intende "rispondere alle falsità". Fontana è indagato per frode in pubbliche forniture nella vicenda dei camici. (ANSA)