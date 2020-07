Coronavirus:Bolsonaro torna in sede governo dopo 3 settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRASILIA, 27 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato oggi al Palazzo Planalto, sede del governo, dopo tre settimane di assenza per aver contratto il coronavirus. "Oggi torno al lavoro, ci sono molti problemi da risolvere, problemi che altri hanno abbandonato" in eredità al successivo governo, ha detto Bolsonaro indossando una mascherina bianca e rivolgendosi a un gruppo di sostenitori che lo attendevano di fronte al Palazzo Alvorada, residenza ufficiale del presidente nella zona orientale di Brasilia. Bolsonaro ha proseguito il suo viaggio verso il Palazzo Planalto, dove erano previsti incontri con i ministri dell'Economia, Paulo Guedes, e della Difesa, il generale Fernando Azevedo e Silva. "Sono già immunizzato (...) ma evito i contatti", ha detto il presidente sui social network. Bolsonaro, 65 anni, è risultato positivo al test per il coronavirus il 6 luglio, entrando così in un periodo di quarantena passata nella sua residenza di Palazzo Alvorada. Sabato, il capo di stato ha annunciato che il suo quarto test per il virus è risultato negativo. (ANSA).